أمريكا والسعودية تبحثان جهود التعامل مع التحديات في الشرق الأوسط

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تصدرت الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جدول أعمال مباحثات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، قبل أن يوقع الوزيران عقد مشاركة واشنطن في معرض إكسبو الدولي 2030 الرياض بصفة مشارك رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن الوزيرين التقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وأضافت "واس" أن اللقاء بين الجانبين "تناول سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية".

وعقب اللقاء، وقّع الجانبان عقد مشاركة الولايات المتحدة في معرض إكسبو الدولي 2030 الرياض، بصفة "مشارك رسمي"، بما يمنح الجانبين إطارًا رسميًا للمضي قدمًا في استعداداتهما للمعرض، بحسب واس.