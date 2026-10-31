وزارة الدفاع الروسية: استهداف محطة كهرباء بكييف ومنشآت صناعية في خاركوف بأوكرانيا

استهدفت القوات الروسية بنى تحتية للطاقة ومراكز لوجستية تستخدم لصالح الصناعة العسكرية الأوكرانية، في كييف وخاركوف، بمسيرات الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أورده موقع قناة "آر تي عربية"، الروسية، اليوم السبت، إن الغارات الليلية أصابت محطة التوليد المشترك "للطاقة الكهربائية والحرارة- رقم 6" التي تزوّد المنشآت اللوجستية العسكرية ومواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية بالكهرباء في كييف، وورش داخل منطقة "بروتون" الصناعية كانت تنتج مكوّنات للأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني، ومستودعات جُهّزت للاستخدام كأماكن لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة في خاركيف.

وذكرت الوزارة، أنه تم أيضا استهداف سفينة شحن تسير في البحر على بعد 18 كيلومترًا جنوب أوديسا، وعلى متنها حمولات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت الوزارة، في بيان منفصل، صدر صباح اليوم، اعتراض وتدمير 433 مسيرة آوكرانية فوق 19 منطقة روسية خلال الليلة الماضية.