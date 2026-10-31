 تحالف دعم الشرعية في اليمن: الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة مسيّرة معادية بمنطقة الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحالف دعم الشرعية في اليمن: الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة مسيّرة معادية بمنطقة الرياض

الرياض - أ ش أ
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 9:41 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 9:41 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض.

وقال المتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) -إن الدفاع الجوي اعترض ودمر مسيرة معادية بمنطقة الرياض.

وأشار اللواء المالكي إلى سقوط لشظايا الاعتراض دون إصابات وجار مباشرة الموقع من الجهات المختصة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن فجر اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بالمنطقة الجنوبية أطلقتها الميليشيا الحوثية.

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