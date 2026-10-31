أعلنت السلطات الفرنسية بدء سريان حظر تجول جزئي في العاصمة باريس، اعتبارا من السبت وحتى 2 نوفمبر المقبل، على خلفية احتجاجات مرتقبة لحركة "السترات الصفراء" بدعم من النقابات العمالية.

وأفادت مديرية شرطة باريس، في بيان، بأن حظر التجول يُطبق يوميا بين الساعة 23:00 و06:00 بالتوقيت المحلي، في منطقتي ساحة الجمهورية وهال.

ويأتي القرار تحسبا لاحتمال وقوع أعمال عنف ونهب خلال الاحتجاجات المرتقبة، فيما حظرت السلطات تنظيم المظاهرة التي كان مقررا إقامتها اليوم بين ساحتي الباستيل والكونكورد، بدعوى أنها قد تشكل خطرا على النظام العام.

وأوضحت السلطات أنه يُسمح بتنظيم المظاهرة بين بوابتي بانيوليه وشارنتون، من الساعة 12:00 ظهرا حتى 18:00 مساء.

في المقابل، أعرب ممثلو النقابات العمالية والطلابية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، عن رفضهم تغيير مسار المظاهرة، معتبرين أن القرار يشكل تقييدا لحق التظاهر والتجمع.

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" التي اندلعت رفضا لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، شهدت تحركات في أنحاء فرنسا في 17 و18 و24 أكتوبر الجاري.

وألحقت الاحتجاجات أضرارا بأكثر من 2500 متجر، فيما تعرض 1161 متجرا لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 أكتوبر.

وبدأت مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر 2018، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود والأوضاع الاقتصادية السيئة، ثم تحولت إلى احتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية.