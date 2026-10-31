إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط غزة

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استشهد مواطنان فلسطينيان، أحدهما متأثرًا بإصابته، وأصيب آخرون، يوم السبت، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بإصابة أربعة مواطنين، برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأوضح أن مسيّرات «كواد كوبتر» إسرائيلية ألقت قنابل متفجرة على دوار أبو ناموس شرقي مخيم المغازي.

وقال إن المواطن ضياء أبو الروس استشهد، في غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط محطة الكهرباء شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار إلى استشهاد المواطن عرفات العرعير، متأثرًا بإصابته، جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

ولفت إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مدينة غزة بشكل مكثف.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق شمالي مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت آلياتها النار بكثافة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ونوه أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف في محيط رمزون السنافور شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وذكر أن مدفعية الاحتلال قصفت فجر اليوم، منطقة العلمي قرب مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في منطقة السلاطين غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 74,570 شهيدًا و175,808 مصابين.

فيما ارتفعت حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1574 شهيدًا، و5687 مصابًا، وعدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 845.