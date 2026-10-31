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اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، 7 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان، خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها الاستيلاء على أموال مواطنين عند حاجز عسكري.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوات إسرائيلية اقتحمت حيي الجابريات والسعادة بمدينة جنين شمالي الضفة، وبلدات السيلة الحارثية وزبوبا ورمانة بالمحافظة، واعتقلت 5 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأوضحت المصادر أن القوات اعتقلت الطفلين من قرية زبوبا غربي جنين، والسيدة من منطقة حرش السعادة المجاورة.

وفي المحافظة ذاتها، احتجز الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، مركبات فلسطينية عند دوار جبع جنوبي جنين، ودقق في هويات ركابها.

وأضافت أن الجنود استولوا على مبالغ مالية من مركبات فلسطينية احتجزوها عند الحاجز.

وتداولت منصات محلية مقطع فيديو يوثق قيام جنود إسرائيليين بخلع خزانة من إحدى المركبات والاستيلاء على مبلغ مالي كان بداخلها.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي الأسير المحرر أحمد صوالحة، عقب اقتحام قرية عزموط شرقي المدينة، بعد يوم واحد من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية، بحسب مصادر محلية للأناضول.

وفي أريحا شرقي الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم عقبة جبر، واعتقلت شابا عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما شملت الاقتحامات بلدة باقة الحطب شمال شرقي قلقيلية، وقرية قطنة شمال غربي القدس المحتلة، بحسب الوكالة.

ويأتي ذلك غداة رصد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الجمعة، 22 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في 5 محافظات بالضفة الغربية المحتلة، شملت إصابة مدنيين واعتقال مزارعين ومتضامنين أجانب، إلى جانب سرقة محاصيل زيتون ومعدات قطاف وإحراق منشأة زراعية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي بصورة شبه يومية حملات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية المحتلة، تطال فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وتتخللها اعتداءات على السكان وممتلكاتهم، وفق تقارير فلسطينية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا، بينهم 350 طفلا و90 امرأة، وفق معطيات مؤسسات معنية بشئون الأسرى.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية، ما تسبب في وفاة عشرات منهم.