توفيت طفلتان، صباح اليوم السبت، متأثرتين بإصابتيهما جراء حريق، اندلع مساء أمس، في خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوفاة الطفلتين حبيبة زنون وأيسل أبو صهيبان، متأثرتين بإصابتيهما في الحريق.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ شهدت مخيمات النزوح في قطاع غزة حوادث حرائق مماثلة، أسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين بحروق، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها النازحون، وإقامتهم في خيام تفتقر إلى شروط السلامة والأمان.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 74,570 شهيدًا، والإصابات إلى 175,808.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغت 1574 شهيدًا، إضافة إلى 5687 مصابًا، فيما تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 845 شهيدًا. وأشارت إلى أن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.



