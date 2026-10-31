روسيا: التصدي لـ433 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 433 طائرة مسيرة أوكرانية معادية، فوق عدة مقاطعات روسية خلال الليل.

وأصدرت الوزارة الروسية بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 433 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة، فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وأوريول وليبيتسك وفورونيج وسمولينسك وتامبوف وفولغوجراد وروستوف وبينزا وسامارا وساراتوف وأورينبورج وأوليانوفسك وتتارستان وباشكورتوستان.

كانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت أن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية للطاقة ومراكز لوجستية تستخدم لصالح الصناعة العسكرية الأوكرانية، في كييف وخاركوف، بمسيرات الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان أورده موقع قناة "آر تي عربية"، الروسية، إن الغارات الليلية أصابت محطة التوليد المشترك "للطاقة الكهربائية والحرارة- رقم 6"التي تزوّد المنشآت اللوجستية العسكرية ومواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية بالكهرباء في كييف، وورش داخل منطقة "بروتون" الصناعية كانت تنتج مكوّنات للأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني، ومستودعات جُهّزت للاستخدام كأماكن لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة في خاركيف.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا استهداف سفينة شحن تسير في البحر على بعد 18 كيلومترا جنوب أوديسا، وعلى متنها حمولات مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.