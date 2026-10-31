الهند: تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لهجوم في الخليج

قال وزير الموانئ والشحن الهندي، سارباناندا سونوال، في منشور له على منصة إكس اليوم السبت، إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (إم/تي ألمايدا) التي ترفع علم جزر مارشال قد تم استهدافها بمقذوف في الخليج العربي يوم 30 أكتوبر الجاري.

وأفاد التقرير بأن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 شخصاً، بمن فيهم 6 مواطنين هنود، بأمان، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت السلطات مراقبتها الحثيثة لتطورات الأوضاع، مشيرة إلى استمرار التواصل مع إدارة الناقلة.

ويؤكد المسئولون الإيرانيون مرارا أنّ مضيق هرمز يخضع لسيطرة القوات الإيرانية وإدارتها وأنّ مرور السفن عبر مسارات غير قانونية يعرّضها للخطر، مشددةً على أنّ الممر المائي لن يُفتح إلا بتنفيذ شروط طهران.