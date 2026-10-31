 مستشار الأمن القومي العراقي: حريصون على علاقات هادئة وطبيعية مع دول الجوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي العراقي: حريصون على علاقات هادئة وطبيعية مع دول الجوار

المنامة - أ ش أ
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 9:44 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 9:44 ص

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، حرص بلاده على إقامة علاقات هادئة و طبيعية مع جميع الدول، وخاصة المجاورة لها.

وقال العبودي ـ في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" على هامش "حوار المنامة 2026" ـ إن العراق حافظ على موقفه الحيادي منذ اندلاع الحرب ولم ينخرط في أية عمليات عسكرية.

وأضاف أن العراق حريص على عدم التدخل في شئون الآخرين، ويتعاون مع جيرانه خاصة فيما يخص تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع حدوث أي خلل أو انتهاك لحدوده أو لحدود الآخرين.

وجدد التأكيد على أن قرار السلم والحرب بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، وأن أي شخص أو فصيل أو جهة تخرق ذلك ستصبح تحت طائلة القانون.


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