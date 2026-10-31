الداخلية تكشف ملابسات تغيب طفلة بالجيزة والعثور عليها في القاهرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة شخص بتغيب نجلته عقب خروجها من مسكنهما بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة شخص بتغيب نجلته عقب خروجها من مسكنهما بالجيزة.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة أوسيم بالجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز، بتغيب نجلته، البالغة من العمر 12 عامًا، عقب خروجها من مسكنها.

وأكدت الوزارة أنه أمكن تحديد مكان تواجد الطفلة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، حال قيامها بأعمال التسول واستجداء المارة.

وبسؤال الطفلة أقرت بتركها منزل أسرتها بسبب سوء معاملة والدها لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.