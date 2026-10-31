احتشد متظاهرون مناهضون للحكومة البولندية خلال الليلة الماضية حول مقر المحكمة الدستورية للتنديد بوقف رئيس المحكمة عن العمل، محملين الحكومة الموالية للاتحاد الأوروبي المسئولية عن ذلك.

وأعلنت الشرطة، احتجاز ثلاثة متظاهرين بعد أن ألقى بعضهم مقذوفات باتجاه عناصر الأمن وحاولوا اختراق السياج الأمني المحيط بالمحكمة.

في غضون ذلك، قطع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي - الذي يعارض الحكومة الموالية للاتحاد الأوروبي - رحلته الجوية إلى السنغال مساء أمس الجمعة، وعاد إلى بلاده على خلفية الأحداث.

وكتب عبر منصة "إكس": "في لحظة كهذه، يجب أن يكون الرئيس في بولندا، سأقطع رحلتي إلى السنغال وأعود".

وعقب عودته إلى بولندا، توجه نافروتسكي، إلى مقر المحكمة الدستورية رغم أجواء الفوضى، وصرح بأنه ساعد رئيس المحكمة الموقوف عن العمل على دخول المبنى أيضاً.

وقال نافروتسكي ، صباح اليوم السبت، إن الخلاف طويل الأمد مع حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك بشأن المحكمة الدستورية يهدد الأمن الداخلي للبلاد.