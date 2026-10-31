قائد الجيش الإيراني: نحدّث بنك الأهداف ولن ننتظر تحرك العدو

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، تحديث بنك الأهداف العسكرية، وتوسيع نطاقه الجغرافي، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تنتظر تحرك أي طرف معادٍ، وأنها سترد فور رصد مؤشرات على تنفيذ عمل عدائي.

وقال عبد اللهي، في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشيونال»، إن الرد الإيراني على أي تحرك عدائي سيكون فوريًا وفاعلًا، دون قيود جغرافية، محذرًا من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستواجهان نهجًا جديدًا وردًا أشد فاعلية من المواجهة السابقة.

وأشار إلى وضع القدرات الاستخباراتية بالكامل في خدمة رصد تحركات الخصوم، والاستفادة من المعلومات المتاحة في تحديث بنك الأهداف وتوسيع نطاقه.

وتأتي تصريحات عبد اللهي عقب توجيهات المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة، والتي شدد خلالها على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز قدرات الردع، ومواجهة أي تهديد، بصرف النظر عن طبيعته، برد فوري وفاعل دون قيود جغرافية.

وأكد خامنئي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن استئناف الهجمات العسكرية أو الإرهابية ضد بلاده سيجعل القوات المسلحة والشعب الإيراني يحددان توقيت انتهائها والظروف المرتبطة بذلك.

كما دعا إلى تطوير الاستخبارات العسكرية، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وترسيخ عقيدة دفاعية مستقلة تواكب التطورات، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة ورفع مستوى الجاهزية المعنوية والقتالية للقوات المسلحة.

وفي السياق ذاته، وجّه بتحديث بنك الأهداف ليشمل مختلف الأصول المادية وغير المادية للولايات المتحدة وإسرائيل، بما يوسع نطاق الأهداف التي يمكن للقوات المسلحة الإيرانية استهدافها.

وأشاد المرشد الإيراني بصمود جبهة المقاومة في مختلف البلدان، معتبرًا أن مفهوم «وحدة الساحات» يمثل عاملًا استراتيجيًا مؤثرًا في تشكيل النظام السياسي والأمني الجديد في غرب آسيا، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في تعزيز وحدة الشعوب والحكومات الإسلامية والتمهيد لقيام حضارة إسلامية جديدة.