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لقي طفل سوري مصرعه وجرى إنقاذ 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة، جراء تعرضهم للغرق في بركة مياه بقرية تل الذهب في محافظة الحسكة شمالي شرق البلاد، وفق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن المديرية، اليوم السبت، أن الحادث وقع في قرية تل الذهب بريف ناحية تل براك.

وأوضحت المديرية، أن بركة المياه تشكلت داخل مقلع قديم نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة.

وتشهد أجزاء واسعة من محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وشرق حمص وحماة وحلب، في الأيام الأخيرة، أمطارا رعدية غزيرة، مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية.

وتسببت الأمطار في حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، ما أدى إلى انقطاع طرق وتضرر مرافق عامة، وسط استمرار عمليات الاستجابة والإنقاذ.