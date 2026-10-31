القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ 1119 عملية استهداف ضد قيادات وتجمعات ميليشيا الحوثي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1119 عملية استهداف خلال الساعات الماضية ضمن عملية «فجر اليمن»، قالت إنها طالت قيادات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتحركاتها وتعزيزاتها ومواقعها ومصادر نيرانها ووسائل إمدادها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، مساء السبت، أن الاستهدافات، بالتزامن مع أعمال ميدانية، أسهمت في إلحاق خسائر بقوات المليشيا، وفي إسناد وحداتها لتحقيق تقدم والسيطرة على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة في جبهات الجوف، مشيرة إلى تواصل الأعمال القتالية والضغط العملياتي في بقية الجبهات.

وفي تعز، ذكر البيان أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصل مواجهاتها مع المليشيا، وتوجه ضربات وصفها بالمؤثرة لتحركاتها وتعزيزاتها، بإسناد جوي ومدفعي.

وبحسب البيان، أسفرت العمليات عن تحييد 427 من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب 142 عربة وآلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية.

وختمت القوات المسلحة اليمنية بيانها بالتأكيد على مواصلة أداء مهامها، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.