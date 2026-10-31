4 شهداء جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهد المواطن الفلسطيني محمد كامل مصلح، وأصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء جراء الاستهدافات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى أربعة.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، سبق ذلك استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر، بينهم حالة حرجة، في ثلاثة استهدافات منفصلة طالت مناطق متفرقة من القطاع؛ إذ استهدفت طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين غرب مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

فيما استشهد المواطن ضياء أبو الروس، إثر استهدافه قرب شركة الكهرباء شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد عرفات العرعير، متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف سابق استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفي سياق الخروقات، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال شرقي مدينة خان يونس، وسُجلت إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب منطقة الاتصالات في محيط دوار أبو حميد شرقي المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في مواصي القرارة ومنطقة بئر 19، واستمر القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع منذ فجر اليوم.

وامتدت الاعتداءات إلى وسط القطاع، حيث أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، واستهدفت المدفعية المناطق الشمالية للمخيم، فيما تعرضت المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة لقصف مدفعي خلال ساعات الليل.

كما قصفت المدفعية فجر اليوم منطقة العلمي قرب مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، وسط استمرار استهداف المواطنين ومناطق وجود النازحين.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 74,570 شهيدًا، والإصابات إلى 175,808.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغت 1,574 شهيدًا، إضافة إلى 5,687 مصابًا، فيما تمكنت الطواقم من انتشال جثامين 845 شهيدًا، منوهة أن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.