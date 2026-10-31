هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

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أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: يوناس أوربيج.

خط الدفاع: كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، كيم، وألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميش، سيرجي جنابري، إسماعيل صيباري.

خط الهجوم: هاري كين، ومايكل أوليسيه.

ويدخل بايرن ميونخ مواجهة الكلاسيكو متصدرًا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويخوض الفريق البافاري المباراة في غياب مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، بسبب تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، حيث أُعلن غيابه لمدة 3 أسابيع للتعافي، ليتولى مساعده آرون دانكس المسؤولية الفنية خلال فترة غيابه.