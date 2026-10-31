منتخب مصر يختتم استعداداته للمشاركة في بطولة العالم لسباحة الزعانف

اختتم المنتخب الوطني لسباحة الزعانف استعداداته لبطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة «عمومي و ناشئين و ماسترز»، والتي تقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2026، بمشاركة 264 لاعبًا ولاعبة، بواقع 197 لاعبًا و67 لاعبة، يمثلون 16 دولة.

ويشارك في البطولة كلًا من إيطاليا، والصين تايبيه، وكولومبيا، وروسيا، وليبيا، وفرنسا، وكوريا، والتشيك، وسلوفاكيا، والجزائر، واليونان، وتونس، وكرواتيا، وتركيا، وبولندا، بالإضافة إلى مصر، الدولة المنظمة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمشاركة للبطولة كلًا من:

منتخب السيدات والناشئات (18 سباحة):

مرحلة العمومي: ندى مجدي أبو مسلم، ملك شريف سعيد، غادة محمد أحمد، فرح وائل المعداوي، علياء إيهاب عبد المنعم، ريتاج عمرو محمد، نهى محمد عبد الوهاب، نبيلة حسن إسماعيل.

مرحلة الناشئات: سهر مجدي عبد الفتاح، جني علي صبحي، رقية أحمد سمير، جودي محمد مصطفى، وعد وائل خميس، رقية عصام جودة، ندى علاء الدين محمود، هنا مصطفى أحمد، ليلي عماد عبده، فريدة محمد فرج.

منتخب الرجال والناشئين (19 سباحا):

مرحلة العمومي: ياسين محمد عبد اللطيف، محمود وليد علي، مهاب إيهاب حلمي، حسن محمد عادل، أحمد محمد علي، شهاب شريف إبراهيم، محمد عصام عبده، زياد هشام محمد، عمر طاهر علام، أحمد هشام صفوت.

مرحلة الناشئين: مروان حسن أمين، مازن طارق محمد، أحمد أشرف محمود، يوسف أمير إسماعيل، يوسف عبد الرحمن، خالد محمد عادل، مهند محمد سعيد، مروان محمد نعيم، حمزة أحمد محمود.