السفارة الأمريكية تحذر روسيا من احتمال وقوع هجوم وشيك في إحدى حدائق موسكو

حذرت السفارة الأمريكية في موسكو السلطات في العاصمة الروسية من احتمال وقوع هجوم إرهابي، مشيرة إلى أن "حادثا قد يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا" ربما يقع في حديقة متحف ومحمية تساريتسينو اليوم السبت.

وقالت السفارة إنها تتعاون مع السلطات الروسية، كما حذرت المواطنين الأمريكيين من الاقتراب من الحديقة.

وفي وقت لاحق، أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، المسؤول عن الاستخبارات والأمن الداخلي، أنه تلقى تحذيرا من الجانب الأمريكي بشأن هجوم إرهابي وشيك.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، قال جهاز الأمن الاتحادي: "تلقينا من الجانب الأمريكي، عبر قناة اتصال مع إحدى الجهات الشريكة، معلومات بشأن الاستعدادات لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو، ويجري اتخاذ التدابير المناسبة".

وبحسب التقرير، لم يكشف أي من الجانبين الأمريكي أو الروسي عن مزيد من التفاصيل بشأن التهديد.

وكانت الإمبراطورة كاترين العظيمة قد أمرت في الأصل بإنشاء مجمع متحف ومحمية تساريتسينو، الواقع جنوب موسكو، ليكون مقرا ريفيا على أطراف المدينة، إلا أن أعمال البناء لم تكتمل آنذاك.

وخضعت الحديقة الشاسعة ومبانيها التاريخية لعمليات ترميم واسعة النطاق قبل نحو 20 عاما.