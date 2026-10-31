ألمانيا: مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات جيل زد في هامبورج

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تعرض أفراد الشرطة الألمانية المشاركون في تأمين المظاهرة التي شهدتها مدينة هامبورج اليوم السبت، تحت شعار «ضد التجنيد الإجباري.. جيل زد يتولى الأمر»، لألعاب نارية وحواجز خاصة بمواقع البناء ألقاها عليهم بعض المتظاهرين.

وقالت الشرطة عبر قناتها على تطبيق واتساب، إن قوات شرطة مكافحة الشغب تتصدى لذلك باستخدام «القوة المباشرة».

وخلال المظاهرة، اقتلع أشخاص يرتدون ملابس سوداء، وكان بعضهم يخفي وجهه، حواجز بلاستيكية حمراء وبيضاء خاصة بمواقع البناء من مواضع تثبيتها في شارع شتايندام بالقرب من محطة القطارات الرئيسية، وألقوا بها في الطريق.

ولاحقا، أضرمت النيران في هذه القطع البلاستيكية بالقرب من محطة مترو أنفاق «لُومولن شتراسه» أيضا.

وتدخلت الشرطة ودفعت الحشد إلى التفرق مجددا، كما استخدمت رذاذ الفلفل ضد بعض المتظاهرين.

وتمكنت الشرطة في نهاية المطاف من إخماد النيران باستخدام مدفع مياه.

وشارك عدة آلاف من الأشخاص في المظاهرة التي شهدتها هامبورج.

وقدرت الشرطة في البداية عدد المشاركين ببضعة آلاف، ولن تعلن الشرطة أرقاما محددة إلا بعد انتهاء المظاهرة.

ومن جانبها، قدرت متحدثة باسم الفريق المنظم عدد المتظاهرين بما يتراوح بين 6000 و7000 شخص.

وكانت الشرطة قد استعدت لعملية انتشار أمني واسعة، في ضوء الاحتجاجات الشبابية المعلن تنظيمها في أنحاء ألمانيا. وشملت الاستعدادات استخدام طائرات مسيرة، مع تجهيز مدافع المياه تحسبا لأي طارئ.

ودعت مبادرة «جين زد ريجيلت» (جيل زد يتولى الأمر) إلى تنظيم فعاليات احتجاجية في جميع أنحاء ألمانيا.

وتهدف هذه الاحتجاجات إلى المطالبة بزيادة التمويل المخصص لنظام التعليم المدرسي، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية المناخ، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفض تطبيق التجنيد الإجباري.