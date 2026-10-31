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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادًا لمواجهة راسينج سانتاندير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع راسينج سانتاندير، غدًا الأحد، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الملكي عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بينما يغيب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، دين هويسين، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، أردا جولر، برناردو سيلفا، تياجو بيتارش.

خط الهجوم: إندريك فيليبي، كيليان مبابي، إسبي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.