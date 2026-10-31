روبيو: ندرس مقترحا تركيا لوقف إطلاق نار جزئي في البحر الأسود

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن اهتمام المجتمع الدولي بالتوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي يتعلق بشحنات الحبوب عبر البحر الأسود يتزايد، مشيرا إلى أن بلاده تدرس المقترح التركي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وأوضح الوزير الأمريكي أن الاهتمام بتلبية احتياجات العالم من الحبوب عبر البحر الأسود عاد إلى الواجهة.

وأضاف: "هذا ليس موضوعا جديدا، فتركيا بذلت في الماضي جهودا متواصلة بهذا الاتجاه، بل جرى التوصل إلى اتفاق في مرحلة ما، لكنه انهار لاحقا".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى الطابع المُلح للقضية، ولا سيما تأثيرها على القارة الإفريقية، مشددا على ضرورة "عدم إغفال البعد المتعلق بالطاقة" فيها.

وبيّن أن المشاورات مستمرة مع دول مختلفة، قائلاً: "ندرس المقترحات التي نقلتها إلينا تركيا قبل أسبوع أو أسبوعين، وسنواصل تقييم الجهود في هذا الاتجاه".

وتابع روبيو: "نرغب في تحقيق ذلك، ورغم أنه لن ينهي الحرب برمتها، فإنه قد يساهم على الأقل في حل أحد أبعادها المحددة".

وأكد أن بلاده "ترغب" في التوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي يضمن شحنات الحبوب، لكنه أبدى حذرا بشأن موعد تحقيق ذلك، قائلا إنه لا يستطيع تحديد إطار زمني متوقع.

- استمرار المحادثات لوقف شامل لإطلاق النار

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال روبيو إن أعدادا كبيرة من الأشخاص لقوا حتفهم في الحرب، مؤكدا استمرار المحادثات مع الجانبين من أجل إنهاء القتال في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء آخر، من المهم دائما وجود قنوات اتصال على مستوى ما بين الولايات المتحدة وروسيا، بالنظر إلى خطر حدوث تصعيد في المستقبل".

وردا على سؤال بشأن المحادثات مع أوكرانيا، قال روبيو: "نتحدث مع الأوكرانيين بشكل متكرر، بل إن تواصلنا معهم أكثر من تواصلنا مع الجانب الروسي، أو على الأقل بمقدار التواصل نفسه. لكن يتعين علينا أن نتمكن من التحدث مع الجانب الروسي أيضا".

ولفت إلى امتلاك موسكو قدرات نووية، قائلا: "هناك أيضا حقيقة أن روسيا تمتلك عددا كبيرا من الأسلحة النووية. ربما نسي الناس ذلك، لكننا نود التذكير بأن هذا الأمر مهم، مهما كانت الظروف".