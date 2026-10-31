ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين المقررة في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها ترامب مع الصحفي الأمريكي بيني جونسون، تناول خلالها احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وقال ترامب إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاق قد يكون قريبًا قبل قمة مجموعة العشرين، التي ستُعقد في ديسمبر المقبل بمنتجع "ترامب ناشيونال دورال" في ولاية فلوريدا.

وردا على سؤال من جونسون، أشار ترامب إلى احتمال توصل زعيمي البلدين إلى اتفاق، مؤكدا وجود "فرصة جيدة للغاية" لإنهاء القتال.

وأضاف "أعتقد أن فرصتنا كبيرة جدًا للتوصل إلى حل في هذا الشأن، كما أننا نعمل على العديد من الاتفاقات".

وتطرق ترامب أيضًا إلى التطورات المتعلقة بإيران، مدعيًا أن قدراتها العسكرية "أُضعفت بشكل كبير"، قائلا إن بلاده "ستُنهي هذا الأمر".

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا حربا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا" في شؤونها.