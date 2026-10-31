الحكومة الفرنسية: 320 ألف شخص تظاهروا في جميع أنحاء البلاد اليوم

قدرت الحكومة الفرنسية أن نحو 320 ألف شخص شاركوا في مظاهرات على مستوى البلاد اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو عدد أقل من المشاركين في المظاهرات السابقة.

ووفقا لتقديرات الحكومة، شهدت الاحتجاجات الحاشدة التي نُظمت في 17 أكتوبر مشاركة أكثر من 500 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينما بلغ عدد المشاركين في مظاهرات 24 أكتوبر نحو 410 آلاف شخص.

في المقابل، جاءت تقديرات منظمي المظاهرات لأعداد المشاركين أعلى بكثير من التقديرات الحكومية.

وأبلغت وزارة الداخلية الصحفيين بأنه من بين 320 ألف شخص شاركوا في احتجاجات اليوم السبت، يقدر أن 70 ألف شخص شاركوا في المظاهرة الرئيسية في باريس، والتي نقلتها الشرطة إلى خارج وسط المدينة، بهدف الحد من خطر اندلاع اضطرابات بالقرب من المباني الحكومية والمواقع السياحية، وذلك عقب معركة قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.