شهد التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، مع توجه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع مقارنة بالانتخابات السابقة، وسط منافسة محتدمة في عدد من السباقات التي ستحدد أي الحزبين الجمهوري أم الديمقراطي سيسيطر على الكونجرس.

وبحسب تحليل أجرته جامعة فلوريدا، تجاوز عدد الأصوات التي أُدلي بها مبكرًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة 50.5 مليون صوت حتى صباح اليوم السبت، بزيادة تقارب 5 ملايين صوت على إجمالي الأصوات المسجلة في التصويت المبكر خلال انتخابات التجديد النصفي السابقة عام 2022، وفقا لما أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية.

ويبدو أن حماس الناخبين للتصويت في انتخابات الثلاثاء المقبل أقوى بين الديمقراطيين، إذ صوت 10.7 مليون ناخب مسجلين بوصفهم ديمقراطيين حتى الآن، مقابل 7.8 مليون ناخب مسجلين بوصفهم جمهوريين، وفقًا لبيانات الولايات التي تجمع هذه المعلومات.

ولا تعكس الانتماءات الحزبية بالضرورة خيارات الناخبين الفعلية، غير أن استطلاعات الرأي أظهرت استياءً واسعًا تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب احتدام المنافسة الانتخابية على نحو غير معتاد في ولايات اعتاد الجمهوريون الفوز فيها بفوارق كبيرة.

ويسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، التي تبلغ 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين، في انتخابات اتسع خلالها نطاق المنافسة على نحو ملحوظ.

ويأمل الديمقراطيون في تحقيق انتصارات بولايات تميل تقليديًا إلى الجمهوريين، مثل تكساس وألاسكا وحتى كانساس، بما قد يتيح لهم انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ.