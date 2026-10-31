التعرف على هوية 36 ضحية في حادث قطارى إسبانيا

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أعلنت السلطات في منطقة كاستيا لا مانتشا اليوم السبت عن التعرف على هوية 36 شخصًا لقوا حتفهم في حادث تصادم قطار فائق السرعة بقطار آخر متوقف على الخط الحديدى في إسبانيا الأسبوع الماضي، وذلك بعد إجراء عمليات تشريح للجثث.

وأعلنت السلطات الإقليمية أن جميع الجثث الـ 69 التي تم انتشالها خضعت للتشريح في معهد الطب الشرعي بمدينة توليدو / طليطلة / ، عاصمة المنطقة، جنوب مدريد.

وأكد المسؤولون أنه تم التعرف بشكل قاطع على هوية 36 ضحية من ضحايا الحادث الذي وقع فجر الأربعاء، وتم إبلاغ عائلات 27 منهم.

وطلبت السلطات من أقارب الركاب المفقودين تقديم عينات من الحمض النووي / دى إن إيه / لتسريع عملية التعرف على هوياتهم.

وفي غضون ذلك، لا يزال نحو 50 من الأقارب والأصدقاء ينتظرون أخبارًا عن ذويهم في مركز دعم في توليدو . ويُذكر أن نحو 30 أخصائيًا نفسيًا يقدمون الدعم النفسي.

وقع الحادث عندما اصطدم قطار فائق السرعة بقطار متوقف بالقرب من بلدية أوردا بإحدى مقاطعات توليدو على بُعد حوالي 130 كيلومترًا جنوب مدريد.

ولا يزال خط السكة الحديدية بين مدريد والأندلس مغلقًا في كلا الاتجاهين.

ومن بين حوالي 200 راكب مصاب، لا يزال 34 منهم يتلقون العلاج في أربعة مستشفيات، منهم 15 في العناية الفائقة .

وصرح إميليانو جارسيا-باج، رئيس حكومة منطقة كاستيا لا مانتشا، بأن حالتهم تتحسن "بشكل جيد نسبيًا".

ويُركز التحقيق على عطل نظام الأمان والتحكم فى قطارات السكك الحديدية " إل زد بى " والأخطاء المحتملة في اتخاذ القرارات في مركز مراقبة السكك الحديدية في مدريد.

وتشير تسجيلات إذاعية نشرتها وسائل الإعلام إلى أن سائق قطار رينفي / قطار الشبكة الوطنية للسكك الحديدية القومية / القادم تلقى تعليمات من أحد موظفي مركز مراقبة مدريد باستئناف التشغيل الاعتيادى ، على الرغم من أن نظام الأمان والتحكم فى قطارات السكك الحديدية إل زد بى " كان لا يزال معطلاً وأن القطار الآخر كان لا يزال على الخط الحديدى .