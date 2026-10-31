انقسامات بشأن حرب أوكرانيا تمنع وزراء خارجية مجموعة العشرين من التوافق في أتلانتا

يختتم وزراء خارجية مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، يومين من المحادثات في أتلانتا، اليوم السبت، دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من القضايا الأمنية العالمية المهمة، بعد أن ألقت الانقسامات، خاصة بشأن حرب روسيا مع أوكرانيا، بظلالها على بداية الاجتماع.

ونتيجة لذلك، لن تصدر المجموعة بيانا مشتركا، ولكنها ستعتمد بدلا من ذلك على بيان الرئيس الذي يلخص المحادثات، والذي سيصدره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الختام، وفقا للدبلوماسيين الذين حضروا المحادثات.

ومع ذلك، وصف روبيو اليوم الأول من الاجتماعات بأنه «مثمر للغاية»، كما استضاف اليوم السبت مباحثات مع نظرائه من أستراليا والهند واليابان، قبل أن يترأس الفعالية الختامية لمجموعة العشرين.

ومن المقرر أن تتناول تلك المناقشات أمن سلاسل الإمداد وحرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود وبحر الصين الجنوبي.

وقال روبيو في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر من صباح السبت: «أوضحت لشركائنا أن سلاسل الإمداد الآمنة ضرورية لتحقيق النمو.. ويجب أن تظل طرق التجارة الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز ومضيق باب المندب، آمنة ومفتوحة أمام حركة التجارة.. كما يتعين علينا مواصلة تعزيز سلاسل إمداد المعادن الحيوية وتوسيعها لحماية مستقبلنا».

وأعرب روبيو خلال حفل استقبال للمشاركين في اجتماعات مجموعة العشرين، مساء أمس الجمعة، عن تفاؤله، قائلا: «أعتقد أننا نرسم معا ملامح مستقبل اقتصادي نابض بالحياة وديناميكي وطموح، من شأنه أن يقود إلى فتح آفاق جديدة للعالم بأسره».

وكان روبيو، الذي افتتح المحادثات بدعوة من أجل الوحدة، قد ألغى الصورة الجماعية التقليدية لوزراء الخارجية يوم الجمعة، بعد أن اعترض دبلوماسيون أوروبيون على إدراج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وهددوا بالمقاطعة أو الانسحاب من الصورة التي غالبا ما تأتي في بداية مثل هذه التجمعات.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي يمثل بلاده للمرة الأولى كضيف في اجتماع مجموعة العشرين أمس الجمعة، إنه لم يتفاجأ بالفشل في التوصل إلى توافق.

وقال للصحفيين: «لدينا حروب مستمرة، ولدينا مشاركون في تلك الحروب حول الطاولة، لذلك من الصعب للغاية الاتفاق على خط مشترك».

وقال مشاركون آخرون في الاجتماعات، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الجميع اتفقوا على محاولة التغلب على خلافاتهم، على الرغم من الصعوبات الطويلة، والعمل على إنجاح قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها الشهر المقبل، والتي يستضيفها الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.