بايرن ميونخ ينهي الشوط الأول متقدمًا على دورتموند في قمة الدوري الألماني

أنهى فريق بايرن ميونخ الشوط الأول من مواجهته أمام بوروسيا دورتموند متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وشهدت الدقائق الأولى محاولات هجومية من الفريقين، حيث كاد مايكل أوليسيه أن يفتتح التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية، لكن القائم تصدى للكرة.

ورد جوب بيلينجهام بمحاولة خطيرة لصالح دورتموند في الدقيقة 22، لكنه أهدر فرصة منح التقدم لفريقه، قبل أن يهدر إسماعيل صبياري فرصة محققة لبايرن ميونخ في الدقيقة 24، بعدما انفرد بالمرمى، لكن حارس دورتموند تألق وتصدى لمحاولته.

وشهدت الدقيقة 29 خروج المغربي إسماعيل صبياري متأثرًا بالإصابة، ليشارك ناثانيل براون بدلًا منه، كما اضطر بايرن ميونخ لإجراء تبديل آخر في الدقيقة 30، بخروج سيرجي جنابري للإصابة ودخول جوسيب ستانيشيتش.

وفي الدقيقة 33، سجل جوب بيلينجهام هدفًا لصالح بوروسيا دورتموند، لكن الحكم ألغاه بسبب تدخل عنيف من تشوكويميكا على حارس مرمى بايرن ميونخ.

ونجح كونراد لايمر في تسجيل هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 38، بعدما انطلق من منتصف الملعب وتلقى تمريرة من أوليسيه، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة، قبل أن يتصدى لها الحارس وتعود إلى لايمر مجددًا، ليضعها داخل الشباك.

وبهذه النتيجة، يتقدم بايرن ميونخ بهدف دون رد مع نهاية الشوط الأول، علمًا بأن الفريق البافاري يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.