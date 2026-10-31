 أحمد مالك يستقر على اسم عيون لمسلسله الرمضاني في 2027.. وانضمام أحمد الفيشاوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد مالك يستقر على اسم عيون لمسلسله الرمضاني في 2027.. وانضمام أحمد الفيشاوي

منة عصام
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 8:56 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 8:56 م

استقر الفنان أحمد مالك على اسم «عيون» لمسلسله الدرامي الجديد، الذي ينافس به في موسم رمضان ٢٠٢٧.

ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، وإنتاج محمد مشيش.

وانضم الفنان أحمد الفيشاوي إلى بطولة المسلسل، في عودة له إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب ١٣ عاما، منذ مشاركته في مسلسل «بدون ذكر أسماء»، من تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

وكان آخر أعمال أحمد مالك مسلسل «سوا سوا»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من هدى المفتي، ونهى عابدين، وشريف دسوقي، وخالد كمال.

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