بدء عرض مسلسل عنبر الموت لمنة شلبي 26 نوفمبر على منصة شاهد

أعلنت منصة شاهد رسميا عن الموعد النهائي لعرض مسلسل الجريمة والإثارة «عنبر الموت»، بطولة منة شلبي، والذي يوافق يوم ٢٦ نوفمبر المقبل.

المسلسل مكون من ١٢ حلقة، ويستند في أحداثه إلى قصة حقيقية تتعلق بجريمة هزت الرأي العام المصري، وتتبع قضية الممرضة عايدة نور الدين التي شهدتها الإسكندرية عام ١٩٩٧، وتم اتهامها فيها بقتل ما يزيد على ٥٠ مريضا داخل عنبر المستشفى الذي كانت تعمل به.

ورغم الحكم عليها بالإعدام شنقا، فإنه تم تخفيض العقوبة لاحقا لتصبح السجن المؤبد، وتجسد منة شلبي شخصية ممرضة تُدعى نادية ضمن أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة «عنبر الموت» كل من رشدي الشامي، وعلي قاسم، وأحمد خالد صالح، وبسمة، وهو من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.