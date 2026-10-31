زيلينسكي يعلن عودة نازحين من بلدة أوليشكي إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عودة الأشخاص الذين تم إنقاذهم من بلدة أوليشكي الواقعة على خط المواجهة، والتي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، إلى بلادهم.

ونشر زيلينسكي، على حسابه في تويتر: «حتى الآن، عبر مواطنون أوكرانيون من أوليشكي الحدود الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف».

وتجاور منطقة تشيرنيهيف بيلاروسيا.

وتوقف النازحون، أثناء خروجهم من بلدة أوليشكي المدمرة، في بيلاروسيا برفقة وفد برئاسة مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس.

وشكر زيلينسكي الجانب الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، اللذين ساهما في التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال فترة الإجلاء، بالإضافة إلى لوبينيتس.

وأعرب عن أمل أوكرانيا في استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى أوليشكي.

وكتب أن هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات نحو خفض التصعيد وإحراز تقدم حقيقي نحو السلام.

ونشر مقطع فيديو يظهر أشخاصا يحملون الأعلام الأوكرانية على متن حافلة.

ويتواجد زيلينسكي حاليا في إسطنبول، حيث صرح بأنه سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين، وحركة الملاحة في البحر الأسود، من بين موضوعات أخرى.

وخلال عملية إجلاء سكان أوليشكي أمس الجمعة، كان أمامهم خياران: إما مغادرة المدينة المدمرة، حيث تعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية، أو البقاء فيها.

وقد رافق لوبينيتس ونظيرته الروسية يانا لانتراتوفا عملية الإجلاء شخصيا أمس الجمعة.

وينتهي وقف إطلاق النار في منطقة خيرسون، التي تسيطر عليها جزئيا كل من روسيا وأوكرانيا، مساء غد الأحد.