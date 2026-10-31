أعلن وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية رومان بوزيك، مساء اليوم السبت، استنادا إلى تقديرات أولية، أن عددا من أفراد الشرطة أُصيبوا خلال أعمال الشغب التي شهدتها المظاهرة الشبابية في مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، أن «من المحتمل أن يكون أحد أفراد الشرطة قد أُصيب أيضا بجروح أكثر خطورة إلى حد ما، لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحقق».

وكانت الشرطة قد أعلنت فض المظاهرة التي دعت إليها مبادرة «جين زد ريجيلت» (جيل زد يتولى الأمر)، عقب تكرار إلقاء المفرقعات النارية والرشق بالحجارة.

وقال وزير الداخلية إن التحذيرات من احتمال اندساس عناصر تتبنى العنف من أوساط اليسار المتطرف بين المتظاهرين قد ثبتت صحتها.

وأضاف: «نقدر عدد مرتكبي أعمال العنف لدوافع يسارية متطرفة بنحو 100 شخص. وقد هاجم هؤلاء الشرطة بصورة مكثفة، مستخدمين الزجاجات والحجارة والمواد النارية».

كما استخدمت الشرطة مدافع المياه لبعض الوقت خلال الأحداث. وشدد بوزيك على أن الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع.

ووصل عدد المشاركين في ذروة المظاهرة إلى ما يقرب من 8 آلاف شخص، وفقًا للشرطة، فيما قدر المنظمون عددهم بنحو 9 آلاف شخص.