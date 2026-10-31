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أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق يشيد بدور معتمد جمال في اكتشاف «كنز» الناشئين

أمير نبيل
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 10:41 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 10:41 م

أكد محمد عبد الله، لاعب نادي الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك والمقاولون العرب كانت من أجمل مباريات الدوري، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفريقان خلال اللقاء.

وقال محمد عبد الله، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن مباراة المقاولون شهدت أداءً مميزًا، كما أبدى إعجابه بما يقدمه محمد حمد مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه يعرف إمكانيات محمد حمد وقدراته الفنية منذ سنوات، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة، وأن هناك «كنزًا» حقيقيًا داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك يحتاج إلى الاهتمام ومنح الفرصة.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن معتمد جمال له دور كبير في ظهور محمد حمد بهذا المستوى المميز، بعدما منحه الثقة والفرصة للمشاركة وإثبات قدراته مع الفريق الأول.

واختتم محمد عبد الله تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من المواهب داخل قطاع الناشئين، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه العناصر وتصعيدها للفريق الأول، بما يسهم في دعم النادي خلال السنوات المقبلة.


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