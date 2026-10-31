عمرو أديب: المتحف المصري الكبير أحد إنجازات الإدارة المصرية الحالية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المتحف المصري الكبير يعد أحد إنجازات الإدارة المصرية الحالية، وذلك من خلال الانتهاء من المشروع وافتتاحه وجعله بهذا المشهد اللائق.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه يجب الوقوف أمام هذا الإنجاز الذي أكمل عامًا كاملًا على افتتاحه، مؤكدا أن المتحف لا مثيل لها على مستوى العالم.

وأوضح أن إقامة السائح الأجنبي في القاهرة أصبحت أكثر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير كما أن هذا المشروع ساهم بشكل ملحوظ في زيادة عدد الليالي السياحية وكذلك حجم الإنفاق.

ونوه أديب، بأن إنجاز المتحف المصري الكبير يندرج في إطار الإنجازات التي لا يمكن أن يُثار أي خلاف بشأنها، والتي لا يمكن أن تخطئها العين.

وتابع: "علينا أن نتذكر دور الدكتور فاروق حسني في بداية فكرة المشروع لكن ما حدث في 2011 تسبب في عرقلة التنفيذ"، مجددا التأكيد على أن تنفيذ المشروع يعد أحد إنجازات الإدارة المصرية الحالية.

وبالتزامن مع مرور عام على افتتاحه الرسمي في 1 نوفمبر 2025، ينظم المتحف المصرى الكبير برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والفنية والأثرية والمجتمعية، تمتد أنشطته حتى نهاية العام الجاري.

ويستهدف البرنامج تقديم تجربة مختلفة لزوار المتحف، تجمع بين الحضارة المصرية القديمة والفنون المعاصرة والتقنيات الحديثة، بما يسهم فى تعزيز مكانته على خريطة السياحة الثقافية العالمية وجذب الزائرين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأكد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أن الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح المتحف يمثل مناسبة مهمة لإبراز مكانته باعتباره أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية فى العالم، موضحًا أن دوره لا يقتصر على عرض الآثار، وإنما يمتد ليشمل مجالات الإبداع والتعلم والتواصل الحضاري.