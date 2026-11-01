جوتيريش يدين تصاعد هجمات المسيرات في السودان وسقوط مئات الضحايا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، بشدة تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان من قبل أطراف الصراع، والآثار الكارثية لتلك الهجمات على المدنيين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الطائرات المسيرة قتلت، في أنحاء السودان وأيضا في أبيي (منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان)، مئات المدنيين، منهم نساء وأطفال، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

واستنكر الأمين العام، في البيان، كل الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المرافق الصحية.

ودعا جوتيريش أطراف الصراع إلى تجنب تعريض المدنيين والبنية التحتية الحيوية للخطر، وإلى الاتفاق دون تأخير على وقف الأعمال العدائية، كخطوة أولى نحو إنهاء هذا الصراع المدمر.

وجدد مناشدته العاجلة للأطراف للانخراط بحسن نية في جهود الوساطة.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم أي جهود تهدف إلى دفع الحل السياسي المستدام الذي يعكس تطلعات الشعب السوداني.

ويأتي بيان جوتيريش عقب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت 10 محطات كهرباء في ولايات الخرطوم (العاصمة) والجزيرة (وسط) وسنار والقضارف (شرق) ونهر النيل (شمال)، منذ الاثنين الماضي.

وفي 19 أكتوبر الجاري، قتل 153 شخصا وأصيب 73 آخرون بقصف طائرات مسيرة على سوق النعام بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب الحادثة.

وفي 24 أغسطس، قالت الأمم المتحدة إن 1100 مدني قتلوا جراء هجمات الطائرات المسيرة في السودان، في الفترة بين يناير ويونيو من هذا العام.

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات «الدعم السريع» حربا ضد الجيش السوداني، على خلفية خلاف بشأن المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.