يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، غدا الأحد، حار نهارأً على أغلب الأنحاء.. مائل للبرودة إلى بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبشأن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وصحراء مطروح والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، في حين تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الجديدة 30 20

6 اكتوبر 31 20

بنهــــا 29 21

دمنهور 30 21

وادى النطرون 30 20

كفر الشيخ 29 21

بلطيم 28 21

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 20

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 30 20

نخل 27 12

كاترين 25 09

الطور 30 20

طابا 27 18

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 30 22

الاسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 29 20

مطروح 29 20

السلوم 28 18

سيوة 33 17

رأس غارب 29 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 31 23

حلايب 29 24

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 23

أبرق 31 22

جبل علبة 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 30 17

بني سويف 30 18

المنيا 30 17

أسيوط 31 17

سوهاج 31 18

قنا 32 19

الأقصر 32 19

أسوان 33 21

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 33 20