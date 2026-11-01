السعودية وفرنسا تستعرضان استمرار اعتداء الحوثيين على أراضي المملكة

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة استمرار اعتداءات جماعة الحوثي على أراضي المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء اليوم السبت أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة".

كما استعرض الجانبان السعودي والفرنسي "التهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، وتداعياتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية."

ويأتي لقاء وزير الخارجية السعودي في أتلانتا الأمريكية اليوم بعد حوالي 10 أيام من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته الخليجية.