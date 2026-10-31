صبا مبارك تتصدر ترند إكس في مصر بعد عرض جريمة في الزمالك

تصدرت الفنانة صبا مبارك ترند «إكس» في مصر، بالتزامن مع عرض الحلقات الكاملة من حكاية «جريمة في الزمالك» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، الذي عاد أمس إلى قائمة الأكثر بحثا على «جوجل»، متصدرا الترند مرة أخرى.

وأصبحت صبا مبارك حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بأدائها لشخصية نادية، وقدرتها على تقمص الشخصية وتجسيد تحولاتها من الطيبة إلى الشر.

وتدور أحداث حكاية «جريمة في الزمالك» حول جريمة غامضة تقع في منطقة الزمالك، لتبدأ رحلة البحث عن حقيقة ما حدث وكشف ملابسات الواقعة، وسط تساؤلات تتصاعد مع تطور الأحداث.

ومع تقدم التحقيقات، تتكشف أسرار جديدة وتتشابك خيوط القضية، فيما يحاول أبطال الحكاية الوصول إلى الدوافع الحقيقية للشخصيات المرتبطة بالجريمة.

وتضم قائمة أبطال حكاية «جريمة في الزمالك» الفنانة صبا مبارك، إلى جانب محمد علي رزق وأحمد بهاء، وهي من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبد التواب، وإنتاج مجدي الهواري.