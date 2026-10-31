مستشار وزارة الإعلام اليمنية: الحكومة وضعت استراتيجية عسكرية لتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين

قال الدكتور فيصل بن محمد العواضي مستشار وزارة الإعلام اليمنية، إن الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف مواقع جماعة الحوثي تأتي في إطار استراتيجية عسكرية وضعتها الحكومة اليمنية لتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، وصولًا إلى العاصمة، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأضاف خلال مداخلة عبر الإنترنت مع قناة «القاهرة الإخبارية» من الرياض، إن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1119 ضربة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن استراتيجية معركة «فجر اليمن الجديد» وُضعت وفق مراحل زمنية محددة، وبناءً على معلومات تتعلق بإمكانيات الحوثيين وطبيعة المعركة التي يمكن أن تخوضها الحكومة ضدهم.

وأوضح أن الضربات تأتي ضمن خطة عسكرية تستهدف تحرير كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، وصولًا إلى العاصمة، وإنهاء معاناة اليمنيين جراء سيطرة الجماعة.

وأشار إلى أن الحوثيين يعيشون حالة من الارتباك والورطة الكبيرة، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة أمامهم جميعها صعبة؛ فإذا تقدموا ووسعوا المعركة إلى مناطق أخرى سيكون ذلك صعبًا عليهم، وإذا انسحبوا فسيواجهون صعوبة، أما البقاء في مواقعهم فسيجعل استمرارهم وصمودهم أمرًا بالغ الصعوبة.

ولفت إلى تنوع الضربات بين الطيران المسير والطيران الحربي، إلى جانب طيران التحالف الذي يستهدف منصات إطلاق الصواريخ والمخازن العسكرية في أعماق الجبال، معربًا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الارتباك داخل صفوف الحوثيين، بما ينذر بقرب انتهاء سيطرة الجماعة.