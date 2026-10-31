مجلس السلام يطلب من إيطاليا تقديم دعم أمني وشرطي لقطاع غزة

طلب مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا من إيطاليا تقديم مستشارين من الشرطة وقوات الإطفاء وسلاح الجندرمة "الكارابينييري"؛ للمساعدة في تشكيل قوة أمنية جديدة في قطاع غزة، وفقا لرسائل اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وطلبت الرسائل، التي أُرسلت الشهر الماضي إلى حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، من روما الالتزام بالمبادرة، وتعيين مسئول اتصال، وترشيح ضابط رفيع المستوى من سلاح الجندرمة وهو جهاز للشرطة العسكرية يخضع لإشراف وزارة الدفاع، لشغل منصب نائب مدير برنامج الشرطة التابع للمجلس.

وعلى الرغم من أن سلاح الجندرمة يقدم تدريبات لأفراد الشرطة الفلسطينية منذ سنوات، وشارك في بعثات الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في مدينة رفح الحدودية جنوبي القطاع، فإن دور إيطاليا في مشروع ترامب ظل محدودا وغير محسوم.

وكانت ميلوني قد رفضت في وقت سابق من العام الجاري التوقيع على ميثاق مجلس السلام، مستندة إلى قيود دستورية.

وذكرت بلومبرج في يناير الماضي أن الولايات المتحدة طلبت من إيطاليا الانضمام إلى قوة الاستقرار التابعة للمجلس بصفتها عضوا مؤسسا، لكن روما اقتصرت على عرض تقديم تدريبات لقوات الشرطة.

وبعد مرور 9 أشهر على إطلاق المجلس رسميًا، لم يحقق حتى الآن تقدما ملموسا على أرض الواقع، إذ لم يتم تشكيل قوة للاستقرار أو إقامة إدارة فلسطينية داخل غزة، كما لم تبدأ أعمال إعادة الإعمار.

وفي الشهر الماضي، خصص المجلس 2.45 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، وهو جزء محدود من إجمالي 71 مليار دولار يقول المجلس إنها مطلوبة على مدار عشر سنوات لإعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب.

وينص اتفاق سلام جرى التوصل إليه بوساطة في عام 2025 بين إسرائيل وحركة حماس، على ضرورة تخلي الحركة الفلسطينية عن سلاحها، إلا أنها لم تنفذ ذلك حتى الآن.

وقال أشخاص مطلعون على توجهات الحكومة الإيطالية إن روما تدرس تعيين ضابط رفيع المستوى لشغل منصب نائب مدير برنامج الشرطة، إلا أن التساؤلات المتعلقة بالوضع الأمني عقدت عملية اتخاذ القرار، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.

وأضاف بعض هؤلاء الأشخاص أن الخلاف الذي نشب في وقت سابق من العام الجاري بين ترامب وميلوني أسهم في زيادة تعقيد الموقف، بعدما تسبب مؤقتا في توتر العلاقات بين روما وواشنطن.

وتخوض ميلوني حملة سياسية استعدادا لخوض الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، سعيًا إلى إعادة انتخابها رئيسة للوزراء.

ورفضت الحكومة الإيطالية التعليق عندما تواصلت معها "بلومبرج"، فيما أحالت وزارة الخارجية الأمريكية الاستفسارات إلى مجلس السلام.

وقال أحد مسئولي المجلس إن المجلس يجري "مناقشات نشطة" مع عدد من الحكومات بشأن سبل مساهمتها في إعادة إعمار غزة، التي استشهد فيها ما لا يقل عن 77 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف المسئول أن إيطاليا "قدمت على مدار عدة سنوات مساهمات إيجابية للغاية في مجال بناء قدرات قوات الشرطة، كما أجرينا مباحثات إيجابية للغاية مع السلطات الإيطالية بشأن إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية التكنوقراطية لإدارة غزة".