تأكيد سعودي ألماني على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات البحرية

أكدت المملكة العربية السعودية وألمانيا اليوم السبت على أهمية تعزيز التنسيق الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات البحرية الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، التقى وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة.

وأضافت (واس) ان الوزيرين السعودي والألماني استعرضا "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية الممرات البحرية الإقليمية بما يضمن استمرارية وسلاسة حركة التجارة العالمية".

وبحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، أمس الجمعة تطورات الأوضاع في المنطقة، فيما أدان الوزيران الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر منصة "إكس": "بحثت في اتصالٍ هاتفي مع بيستوريوس، أوجه العلاقات الثنائية بين بلدينا في المجال العسكري والدفاعي، واستعرضنا تنسيق الجهود المشتركة تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الأمن والاستقرار، وأدنّا الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة".

وترتبط المملكة وألمانيا بعلاقات ثنائيّة مستمرة في المجالات العسكرية والدفاعية، تشمل التنسيق الأمني والتدريب وتبادل النقاشات حول أمن المنطقة واستقرارها.