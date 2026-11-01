قاض أمريكي يرفض دعوى ترامب ضد «وول ستريت جورنال» ومردوخ

قضى قاض اتحادي، اليوم السبت، برفض الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بتعويضات بمليارات الدولارات ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" وقطب الإعلام روبرت مردوخ، على خلفية تقرير تناول علاقاته بالممول الثري الراحل جيفري إبستين.

وقرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دارين جايلز، في مدينة ميامي، رفض الدعوى بشكل نهائي، معتبرا أن الرئيس لم يثبت أن المدعى عليهم أدلوا بتصريحات تشهيرية بسوء نية متعمد.

وجاء في حيثيات الحكم أن الدعوى القضائية كانت "تتشبث بأوهام واهية"، في محاولة منها "لاختلاق" عيوب في التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وعندما تُرفض دعوى قضائية "بشكل نهائي"، لا يجوز إعادة رفعها مرة أخرى، ويصبح قرار رفضها دائما وغير قابل للطعن أو إعادة النظر من خلال الدعوى نفسها.

وتتعلق الدعوى بتقرير نشرته الصحيفة العام الماضي، تناول رسالة ذات إيحاءات جنسية، قالت الصحيفة إنها تحمل اسم ترامب، وكانت مدرجة ضمن ألبوم جُمع عام 2003 بمناسبة عيد الميلاد الخمسين لجيفري إبستين.

وبحسب التقارير، جمعت جيسلين ماكسويل، سيدة المجتمع البريطانية التي أُدينت في قضايا تتعلق بالاتجار الجنسي، الرسالة ضمن ألبوم أُعد بمناسبة عيد ميلاد إبستين، وذلك قبل سنوات من إلقاء القبض عليه للمرة الأولى عام 2006، وقبل أن تتدهور علاقته لاحقا بترامب.