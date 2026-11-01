حمّل النائب أيمن الصفتي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الفيوم، وزارتي العمل، والتضامن الاجتماعي، مسئولية حادث الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 10 معظمهم من الأطفال، وإصابة 24 آخرين.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت، إن السيارات تنقل أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا للعمل في المزارع المنتشرة على طريقي البحيرة والإسكندرية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، لتدني أجورهم مقارنة بالعمال الزراعيين.

وتابع: «العربيات بتتحرك من 5 صباحًا محملة بأطفال 7 سنين و9 سنين و10 سنين أكبر طفل فيهم 15 سنة بيروحوا مزارع منتشرة على طريق البحيرة، وطريق إسكندرية، علشان الطفل بيأخذ أجر 100 جنيه بدل ما يجيب عامل زراعي بيأخذ 400 جنيه».

واعتبر أن عمل الأطفال بهذه المزارع بأجر يتراوح بين 50 جنيهًا و100 جنيه «نوعا من أنواع السخرة والعبودية»، متسائلًا: «أين مكاتب العمل والوزارة في تفتيشها على هذه المزارع الموجود أمام أعينها وليست مختبئة».

وعن مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، نوه الصفتي إلى قرار الوزارة باستبعاد 2.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» بدعوى تحسن ظروفهم الاقتصادية بعد تجاوز دخلهم لـ1800 جنيه شهريًا، مشددًا على أن هذه الأسرة لم تستبدل في المنظومة.

واستنكر الصفتي قرار الوزارة قائلًا: «رفعت 2.2 مليون أسرة من مظلة تكافل وكرامة علشان تحسن ظروفهم الاقتصادية.. بإن حصل لهم دخل أكثر من 1800 جنيه.. مظلة تكافل وكرامة بتدي للأسرة 900 جنيه».

وأضاف: «هذه الأسر في احتياج، الأسر اللي بتطلع الطفل يشتغل بـ100 جنيه وبـ50 جنيه هي الكارثة الحقيقية والصورة الحقيقة التي يجب أن تتضح للناس».

وأشار إلى أن إحدى ضحايا الحادث هي سيدة تبلغ 55 عامًا، معقبًا: «سيدة عندها 55 سنة من ضمن المتوفين كانت طالعة تبحث عن أي.. بتبحث عن 150 جنيه».

واختتم قائلًا: «وزارة العمل لازم تقوم بدورها تنزل تفتش على المزار ع ومصانع الطوب وتمنع هذه المهزلة التي تحدث.. وزارة التضامن تنزل تغطي هذه الأسر المطلوب تغطيتها بالحماية الاجتماعية».



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بقسم ثانٍ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتواصل مدبولي مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع تسخير الإمكانات الطبية المتاحة ومتابعة تطورات حالتهم الصحية.

كما تابع رئيس الوزراء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات والإغاثة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفيي أكتوبر المركزي وزايد التخصصي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة، وتوفير الأدوية وفصائل الدم والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص عزائه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.