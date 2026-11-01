رأى السفير أيمن زين الدين نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن النظام العالمي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية بدأ «عقده بالانفراط» خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن السنوات الأخيرة شهدت عدم احترام لقوانين النظام العالمي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية بقوانينه المكتوبة والعرفية، وأن استخدام القوة أصبح أكثر مشروعية مما سبق.

وتابع: «هذا هو الطابع الذي نراه في كل نقطة من النقاط سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو إفريقيا وأمريكا اللاتينية وعلى امتداد الكوكب».

وأضاف:«انفرط عقد النظام الذي اعتاده العالم واتفق وتراضى عليه باستحسان أو استياء أحيانًا.. من بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك نظام بقوانينه المكتوبة والعرفية وأعرافه، نعيش فيه بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية».

ورأى أن العالم حاليًا، يحتاج إلى استعادة التنظيم والقانون الدولي، وإصلاح القصور به، متابعًا: «نحن نخطو على أعتاب الفوضى وربما وضعنا قدما كمجتمع بشري في عالم الفوضى ».