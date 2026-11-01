قال أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمتحدث باسم الوزارة، إن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وجّهت فرق الحماية الاجتماعية، والهلال الأحمر المصري، ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، لموقع حادث طريق الأوسطي بالمحافظة والذي أسفر عن وفاة 10 معظمهم من الأطفال، وإصابة 24 آخرين، فور وقعه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن التضامن الاجتماعي تتواجد ميدانيًا في مواقع الحوادث من خلال فرق الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم المادي والنفسي العاجل للمتضررين.

وفي سياق آخر، علق عبدالموجود على تصريحات النائب أيمن الصفتي عضو مجلس الشيوخ بشأن خروج 2.2 مليون أسرة من برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».

وأرجع عبدالموجود، خروج هذه الأسر من «تكافل وكرامة»، إلى تحسن أوضاعهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه برنامج «ديناميكي» يهدف إلى تقديم المساعدات للأسرة حتى تحسن أوضاعها.

ولفت إلى معايير تحسن الحالة الاقتصادية، وتتضمن إيجاد الوزارة لفرص عمل توفر دخلًا ثابتًا لهذه الأسر، متابعًا أن «الأسرة اللي خرجت من دائرة الاستحقاق لتحسن حالتها الاقتصادية هي المقصود بها 2.2 مليون أسرة».

وشدد على أن هذه الأسر استبدلت فور خروجها بـ2.2 مليون أسرة موجودة على قوائم الانتظار، مؤكدًا: «الرقم عندنا ثابت 4.7 مليون أسرة»

وأشار إلى أن ما يزيد عن 4.7 مليون أسرة تستفيد من تدخلات الوزارة في ملف الحماية الاجتماعية، وأن طلبات الأسر المستحقة لـ«تكافل وكرامة» تُراجع وفقًا لآليات الوزارة للتأكد من استحقاقهم لها.

وذكر أن نحو 8.2 مليون أسرة استفادت من برنامج «تكافل وكرامة» منذ انطلاقه في 2015، وأن «هذا يدل على أن هناك أسرًا دخلت وأخرى خرجت».



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بقسم ثانٍ 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتواصل مدبولي مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مع تسخير الإمكانات الطبية المتاحة ومتابعة تطورات حالتهم الصحية.

كما تابع رئيس الوزراء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات والإغاثة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفيي أكتوبر المركزي وزايد التخصصي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة، وتوفير الأدوية وفصائل الدم والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص عزائه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.