نبيل فهمي: التحركات الإسرائيلية في أرض الصومال انتهاك لسيادة الصومال

أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقديم سفير إسرائيلي أوراق اعتماده إلى سلطات إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، المعروف باسم «أرض الصومال»، ووضع حجر الأساس لمبنى سفارة إسرائيلية في مدينة هرجيسا.

وأكد فهمي أن هاتين الخطوتين تمثلان انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتأتيان امتدادًا للمساعي المرفوضة والمدانة عربيًا ودوليًا لإقامة ترتيبات مع السلطات القائمة في شمال البلاد، سعيًا إلى تقسيم الصومال واستغلال الخلافات بين أبنائه لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي الإسرائيلي قبالة خليج عدن.

وشددت جامعة الدول العربية على أن هذه الإجراءات غير الشرعية لا تغير من حقيقة أن إقليم «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، مجددة رفضها أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية للدولة الصومالية.

وذكّرت الجامعة العربية بالموقف الذي عبّر عنه مجلس الجامعة خلال اجتماعه غير العادي في 28 ديسمبر 2025، واجتماعه خلال الدورة العادية في سبتمبر 2026، إلى جانب ما ورد في بيانات الجامعة ذات الصلة، من رفض وإدانة للخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم الصومال.

وأكدت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها لمؤسساتها الشرعية، محذرة من تداعيات استمرار هذه التحركات على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.