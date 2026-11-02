أحد مؤيدي نتنياهو يهدد زوجة آيزنكوت خلال احتجاج أمام منزله

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن أحد مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه تهديدًا إلى زوجة زعيم حزب «ياشار»، جادي آيزنكوت، خلال احتجاج أمام منزل الأسرة مساء أمس الأحد.

وبحسب القناة، وصف المحتج آيزنكوت بأنه «خائن»، واتهمه بأنه قتل ابنه، ثم وجّه إلى زوجته تهديدًا بأنها ستكون بجوار نجلها القتيل. وانضم محتجون آخرون إلى ترديد وصف «خائن» بحق رئيس الحزب المعارض.

وذكر موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الاحتجاج جرى أمام منزل آيزنكوت في هرتسليا، وأن شخصًا استخدم مكبر صوت لترديد الاتهامات المتعلقة بابنه، بينما شارك آخرون في الهتافات ضده.

وفي رده، حمّل حزب «ياشار» القيادة السياسية المحيطة بنتنياهو مسئولية الخطاب الذي صاحب الاحتجاج، معتبرًا أن التمسك بالبقاء في السلطة دفعها إلى تجاوز الحدود في مهاجمة خصومها، وفق القناة 12.

كما أدان رئيس حزب «الديمقراطيين»، يائير جولان، الواقعة، واتهم نتنياهو ومحيطه بنشر التحريض، بينما أعلن يائير لابيد مساندته لآيزنكوت وأسرته، وانتقد الخطاب السياسي الذي يغذي الكراهية بين الإسرائيليين.

وذكرت «دافار» أن الاحتجاج ارتبط برفض تشكيل حكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية، في ظل المفاوضات التي أعقبت الانتخابات. وكان جال مئير آيزنكوت، نجل زعيم «ياشار» وضابط الصف في قوات الاحتياط الإسرائيلية، قُتل خلال مشاركته في الحرب على قطاع غزة في ديسمبر 2023، بحسب ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت».