ليبرمان يعلن دعم لابيد لرئاسة الكنيست مع بدء عمل البرلمان الجديد

أعلن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، دعمه ترشيح يائير لابيد لرئاسة الكنيست، ضمن تحركات المعارضة لتغيير قيادة البرلمان مع بدء عمل تشكيله الجديد الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية عن ليبرمان قوله إن لابيد يرغب في تولي المنصب، وإن حزبه سيؤيد انتخابه، مضيفًا أن تغيير رئيس الكنيست يستهدف، ضمن أولويات أخرى، إجراء انتخاب جديد لمراقب الدولة.

ويشغل أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب «الليكود»، رئاسة الكنيست الحالي. ويأتي إعلان ليبرمان في إطار مساعي أحزاب المعارضة للاتفاق على إدارة البرلمان المقبل، بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة.

وتوضح المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للكنيست أن رئيس البرلمان يُنتخب باقتراع علني، ويتولى إدارة الجلسات، ويشارك مع نوابه في تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وتنظيم عرض الموضوعات والمقترحات للنقاش والتصويت.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين في 10 نوفمبر، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». ويظل ترشيح لابيد بحاجة إلى تصويت برلماني عند طرحه.

أما انتخاب مراقب الدولة، فعاد إلى جدول التحركات السياسية بعدما أبطلت المحكمة العليا، في 2 يوليو الماضي، انتخاب ميخائيل رابيلو، المحامي الشخصي لنتنياهو، بسبب انتهاك سرية الاقتراع، وأمرت بإعادة الانتخاب، بحسب الصحيفة.