إيران إنترناشونال: خامنئي يمنح الحكومة صلاحيات بشأن مفاوضات السلام مع واشنطن

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي منح الحكومة «صلاحيات معينة» تتعلق بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأشارت شبكة «إيران إنترناشونال» إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمراً، في وقت تواصل فيه الأطراف الإقليمية والدولية تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وإنهاء الحرب.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن زيارة نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إلى الدوحة جاءت بهدف تسهيل المحادثات بين طهران والوسيط القطري، مؤكداً استمرار تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تقضِ على إيران بشكل نهائي، لأن طهران ترغب في مواصلة المحادثات، ملمحاً إلى احتمال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات إضافية في مرحلة لاحقة.

وعلى الصعيد الدولي، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن احتمال تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، فيما دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى تبني حلول سياسية بدلاً من استئناف القتال، وذلك خلال لقائه مسؤول الأمن القومي الإيراني علي باقري كني في بكين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول مطلع على المناقشات أن المفاوضين الإيرانيين غادروا الدوحة الأحد، لكن مغادرتهم لم تكن بسبب تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبها، استبعدت وزارة الخارجية الإيرانية خروج اليورانيوم المخصب من البلاد، وقالت إن طهران لم تبدأ بعد مناقشة شروط استئناف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تطور ميداني، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لقصف بمقذوفين مجهولين بالقرب من أحد الموانئ السعودية على الخليج العربي في وقت متأخر من مساء الأحد، استناداً إلى بلاغ تلقته من ربان السفينة.