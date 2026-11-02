عبّر عبد الرحمن يونس عن سعادته بالإنجاز الذي حققه خلال مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال 2026، المقامة بمدينة نينغبو الصينية، بعدما حصد ثلاث ميداليات متنوعة، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.

ونشر يونس رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «الحمد لله على فضله وتوفيقه، رقم قياسي عالمي تاريخي وتتويج تاريخي باسم مصر بلدي بثلاث ميداليات في بطولة العالم بالصين».

وأضاف: «شكرًا على كل الدعم والتشجيع، وبفضل دعمكم الرحلة مستمرة، وإن شاء الله أقدر أشرف بلدي دائمًا في أكبر المحافل العالمية والدولية. ولسه الرحلة مكملة، واللي جاي بإذن الله الحلم الأوليمبي».

ونجح الرباع المصري في حصد الميدالية الذهبية في منافسات المجموع لوزن 85 كجم، بعدما سجل إجمالي 390 كجم، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، ليتوج بلقب بطل العالم في وزنه.

كما أضاف يونس الميدالية الفضية في منافسات الخطف، بعدما رفع 177 كجم، إلى جانب الميدالية البرونزية في منافسات الكلين والنطر، بعدما سجل 213 كجم، ليختتم مشاركته في البطولة بثلاث ميداليات متنوعة.

وقدم البطل المصري مستويات مميزة خلال المنافسات، متفوقًا على عدد من أبرز أبطال العالم، من بينهم رباعو الصين وكوريا الشمالية وكولومبيا، ليحقق إنجازًا لافتًا بالتتويج بذهبية المجموع وتحطيم الرقم القياسي العالمي، بالإضافة إلى فضية الخطف وبرونزية الكلين والنطر.